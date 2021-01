Online mlátička Bleeding Edge končí. Nedostane žádné další updaty

Tvůrci skvělého Hellblade či Devil May Cry, studio Ninja Theory, vydali ani ne před rokem týmovou řežbu Bleeding Edge, která byla při vydání spíše velmi holou kostrou pro budoucí obsah (viz moje recenze). Jenže tenhle 4v4 multiplayer se žádných rozšíření už nedočká, jak včera oznámili jeho autoři.

Už předchozí updaty byly velmi sporadické, naposledy tým rebelů rozšířila nová postava okřídleného libanonského démona Azraela, a to loni v červenci. Bleeding Edge si nezvládl získat hráčskou základnu, v posledních měsících jeho servery na Steamu podle SteamCharts většinou obývalo jen něco kolem třicítky hráčů a ani přítomnost v Xbox Game Passu mu k popularitě nijak nepomohla.

With the studio now focusing on our new projects (Senua’s Saga, Project Mara & The Insight Project) we have decided that there will be no further content updates for Bleeding Edge. The game is still playable on Xbox and PC. Thank you to the fans & keep teaming up & causing chaos!