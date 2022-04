Odložený early access pro simulátor života My Time at Sandrock začne v květnu

7. 4. 2022 8:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Sandboxový simulátor života My Time at Sandrock je chystaným pokračováním My Time at Portia čínského studia Pathea Games. Jeho předběžný přístup měl původně začít už loni v březnu, kvůli problémům s certifikací se nicméně opozdil o více než rok. Start early accessu je tentokrát plánovaný na konec května.

Městečko Sandrock má problémy ekonomického i ekologického rázu, kam se vydáváte coby stavitel či stavitelka. Za úkol budete mít město přestavět a revitalizovat region, což můžete pojmout spoustou různých způsobů.

Můžete zavlažit poušť a vydat se na dráhu farmáře, družit se s obyvateli a měnit město silou přátelství, zaměřit se na průmysl a proměnit sídlo v industriální mocnost, či se dokonce pustit do boje s bohatým zbraňovým arzenálem a osadu pak opevnit v nepropustnou baštu. Kreativitě se meze nekladou.

O pohnutých dějinách Sandrocku vám bude vyprávět právě poušť, která poskytuje nejen důležité materiály, ale skrývá také spoustu pískem zavátých tajemství. Duny ukrývají monstra, ale i dávno zapomenuté relikvie či disky s informacemi o ztracených civilizacích.

zdroj: Pathea

V písku můžete najít také nákresy podivně pokročilých technologických staveb a spoustu nepřátel, s nimiž se vypořádáte s pomocí přepracovaného soubojového systému inspirovaného akčními RPG a plejády zbraní na dálku i na blízko.

Pokud vám boj není po chuti a raději rozséváte mír, můžete se pustit do přátelení s více než 30 NPC. Když s nimi strávíte nějaký ten herní čas a rozdáte dost dárků, třeba vám odhalí něco ze své minulosti. Anebo vás alespoň vezmou na oslavy lunárního nového roku, vypouštění lampionů štěstí a na další sezónní festivaly.

Samozřejmostí je možnost vyzdobit si svůj zpočátku skromný příbytek a dílnu. Hra vás nechá vyrábět nábytek, dekorace i oblečení, ale také farmařit a vařit chutné virtuální pokrmy. Anebo se třeba projíždět na koni.

My Time at Sandrock vychází v předběžném přístupu na Steamu a Epic Games Store 26. května 2022. Během early accessu tvůrci plánují dokončit hlavní příběhovou linku, ladit grafiku, přidávat novou hudbu a především testovat multiplayerový režim, abyste se do Sandrocku mohli podívat i se svými přáteli. Do budoucna se chystá také vydání na konzolích.