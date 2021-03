My Time at Sandrock se opozdí. Důvodem není covid

8. 3. 2021 13:55 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Pokračování úspěšného simulačního RPG My Time at Portia nazvané jednoduše My Time at Sandrock má za sebou úspěšnou kickstarterovou kampaň, která loni slibovala překvapivě brzké vydání hry do předběžného přístupu. Do pouštního městečka čekajícího na renovaci jsme se měli vydat ještě během letošního jara, ale tak se bohužel nestane.

Studio bylo přinuceno sáhnout po odkladu své hry. Na vině přitom není to, že by špatně odhadlo své možnosti nebo že by ho brzdil covid. Narazilo totiž na problémy s certifikací hry v různých regionech a řešení se vleče.

Autoři neoznamují žádný náhradní termín, jelikož nemají nejmenší představu, kdy ratingové společnosti ohodnotí jejich titul. Mezitím se samozřejmě bude nadále pracovat na hře, takže bychom v předběžném přístupu teoreticky mohli dostat o něco lepší zážitek, než bylo původně zamýšleno.