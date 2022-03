Odešel Scott Bennie. Podílel se na řadě legendárních her a pojmenoval Dogmeata z Falloutu

Herní svět ovládá hrstka slavných jmen, které si s firmami či projekty umíme okamžitě spojit a někteří z jejich nositelů oplývají dokonce takovým množstvím pýchy a hrdosti, že je vetkávají přímo do názvů her. Kromě této skupinky rockových hvězd je tu ale samozřejmě také záplava těch, kteří podobnou slávu nikdy nezískali, pro herní historii toho ale dokázali vykonat i tak mnoho.

Bohužel se o nich mnohdy dozvídáme až v momentě odchodu. To je příklad Scotta Bennieho, veterána z legendárního vydavatelství Interplay, který bohužel ve věku 61 let tento týden zemřel. Jeho odkaz ale žije dál a velmi pravděpodobně jste se s ním setkali i vy.

Bennie v 90. letech stál u zrodu celé řady slavných her, podílel se mimo jiné na adaptacích univerza Star Trek, jako je Starfleet Academy, Judgment Rites, Star Trek: 25th Anniversary, Starfleet Command a Starfleet Command 2, ale i na akčním simulátoru Descent a jeho pokračování nebo na sérii strategií Castles.

The entire Champions and Cryptic family is saddened to hear about the passing of Scott Bennie, aka Thundrax, a long time designer for the pen and paper Champions game and a avid player of CO. Rest in peace, Scott, we'll miss you terribly. pic.twitter.com/wACrE3k3qI