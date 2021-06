Fallout: London je masivní modifikace, která vás vezme do anglické metropole

17. 6. 2021 11:42 | Novinky | autor: Pavel Makal

Příznivci série Fallout odešli z letošní E3 podle očekávání s prázdnou, tedy pokud nepočítáme rozšíření pro Fallout 76 (které nepočítáme). Pokud se vám ale po singleplayerových dobrodružstvích v postapokalyptické pustině stýská, máme pro vás dobrou zprávu. Co nedodá Bethesda, to dodají tvůrci modifikací.

Do Falloutu 4 míří mod se strohým a všeříkajícím názvem London. Ano, oproti klasickým dílům série se podíváme mimo zamořené Spojené státy, do anglické metropole. Autoři slibují, že London nabídne slušný rozsah, mapa má zhruba velikost původního Commonwealthu z Falloutu 4 (bez DLC) a navštívíte v ní centrum města i jeho předměstí.

Británie v univerzu Fallout nebyla pod vlivem zlotřilé společnosti Vault Tec, nečekejte tedy klasické vaulty, na jaké jsme zvyklí. Mimo to do Londýna z Kalifornie nedorazil FEV, takže se v jeho ulicích nebudou prohánět supermutanti, kentauři a jiná podobná žoužel z Masterovy armády. I tak bude ale rozhodně co střílet.

Trailer předvádí celou řadu známých historických památek, nechybí Buckinghamský palác ani Big Ben. Těšit se můžete na množství frakcí, s nimiž budete navazovat vztahy, a samozřejmě na pořádnou zásobu cockneyovského slangu. Dík modu se také třeba konečně dozvíme, jak probíhaly války o zdroje v Evropě a jaké události zde předcházely velké jaderné válce roku 2077.

Fallout: London zatím nemá termín vydání, i když to vypadá, že už autoři odvedli hodně slušný kus práce. Jakmile mod vyjde, budeme vás o něm informovat. Sami můžete vývoj sledovat třeba na oficiálním účtu na Facebooku.