Oceňovaná adventura Outer Wilds dostane velmi tajemné rozšíření Echoes of the Eye

30. 7. 2021 11:30 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Spekulované rozšíření pro vynikající cyklickou adventuru Outer Wilds se z noci na dnešek stalo potvrzenou skutečností. DLC Echoes of the Eye, které se již letos v dubnu objevilo na webu SteamDB, bylo potvrzeno tvůrčím ředitelem hry Alexem Beachumem, který k němu dodal velmi kryptický popisek:

„Rozšíření se začlení přímo do existujícího světa a jeho příběhu. Pokud jste hráli původní hru, tak si teď asi říkáte, jak je to vůbec možné. A také proč. A to jsou moc dobré otázky.“ Ano, je skutečně tajemnější než pověstný hrad v Karpatech, ale protože již existuje stránka DLC na Steamu, dostáváme ještě pár tajuplných informací, se kterými nyní můžeme pracovat.

Podle všeho objevíte nevysvětlitelnou satelitní fotografii a prohlédnete si novou výstavu muzea započínající poslední cestu do divočiny. Dost možná bude na vás, zda odhalíte nejstřeženější tajemství sluneční soustavy, nebo budete radši dál žít v nevědomosti a pravdu necháte v temných hlubinách.

Možná dokonce dostanete i nějaké ty odpovědi. Samotný popis hry na Steamu se totiž ptá na následující otázky: Co se hýbe v srdci zlověstného Dark Bramble? Kdo postavil mimozemské ruiny na Měsíci? Může nekonečná smyčka skončit? Odpovědi se prý ukrývají v těch nejnebezpečnějších koutech vesmíru, ale dokážete je najít?

Je rozhodně dobře, že se tvůrci rozhodli pro mlžení místo toho, aby rovnou vyložili karty na stůl. Tajemství v Echoes of the Eye si prostě chcete odhalit úplně sami. Takže až toto první a zároveň i poslední DLC pro Outer Wilds vyjde 28. září na PC, PS4 a Xbox One, radši se vyhněte všem internetům, dokud sami neodhalíte pravdu o vesmíru. Nebo o co že to tu vlastně půjde.

Outer Wilds vyšlo již 30. května v roce 2019 (letí to, viďte) a okamžitě se stalo miláčkem publika. Od nás si hra odnesla 9/10, ale nejenom to – vyhrála rovnou tři kategorie našich videoherních Oscarů Best of, a to konkrétně za nejoriginálnější hru, nejlepší hudbu a nejlepší logickou hru & adventuru, přičemž bodovala i v dalších dvou kategoriích. Je otázka, zda rozšíření dokáže držet krok s takto vysoko nastavenou laťkou.