Vrátíme se do oceňovaného Outer Wilds? Únik poukazuje na první DLC

29. 4. 2021 11:39 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Outer Wilds je jednou z nejlepších her loňského roku. Její časově omezená smyčka, ale nejen ta, nás očarovala natolik, že se hra objevila v hned pěti kategoriích našich cen Best of, přičemž tři z nich rovnou vyhrála – Nejoriginálnější hru, Nejlepší hudbu a Nejlepší logickou hru & adventuru. Hra bodovala i ve světě, a není proto divu, že se dost možná dočkáme jejího rozšíření.

Upozornil na to Simon Carless na Twitteru, který se zabývá herním průmyslem, konkrétně viditelností her a pomoci vývojářům v této oblasti. Všiml si, že se na databázovém webu SteamDB čerpajícím data ze Steamu objevila karta produktu Outer Wilds – Echoes of the Eye, u které je uvedené, že spadá pod produkt Outer Wilds. To naznačuje, že by mohlo jít o DLC.

Tvůrci si zřejmě založili novou neveřejnou kartu tohoto produktu před chystaným představením, kterou ale před světem tak snadno neschovají. Snad se brzy dočkáme oficiálního oznámení, i když je s podivem, že by se najednou vraceli ke dva roky staré hře…