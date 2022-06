Obsidian o víkendu možná představí novou hru od tvůrce Pillars of Eternity

7. 6. 2022 12:25 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Studio Obsidian Entertainment patří k těm nejzaneprázdněnějším pod křídly Xbox Game Studios. Tvůrci slavného Falloutu: New Vegas momentálně dokončují kooperační survival Grounded a teprve nám musejí více představit své další dvě oznámené hry The Outer Worlds 2 a Avowed. Tím ale jejich portfolio chystaných her dost možná nekončí a už brzy bychom mohli dostat oznámení čtvrté připravované hry.

Informace vychází z twitterového účtu Hannah Kennedy, která v Obsidianu tvoří koncept art. Ta na svém profilu sdílela (díky DualShockers) následující lákadlo: „Člověče... bude to nesmírně cool, až se konečně budu moct podělit o to, na čem jsem pracovala poslední dva roky.“

— Josh Sawyer (@jesawyer) June 6, 2022

Vzhledem k tomu, že v popisku svého profilu uvádí účast na neoznámeném projektu a také, že na tento její tweet reagoval emotikonem Josh Sawyer, tvůrce série Pillars of Eternity, se internetem šíří spekulace o novém RPG pod vedením Sawyera.

Načasování tweetu pak může jednoduše poukazovat na tuto neděli, kdy od 19:00 proběhne konference Microsoftu a Bethesdy, kde by Obsidian a alespoň některé z jeho připravovaných her snad neměly chybět. Chtěli byste další Pillars of Eternity, nebo raději něco úplně nového?