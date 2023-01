Obří mod do Skyrimu rozšiřuje příběh cechu zlodějů

4. 1. 2023 10:26 | Novinky | autor: Jan Slavík

Jak moc dobře si pamatujete Skyrim? Já upřímně nijak zvlášť, ale část příběhu odehrávající se okolo Riftenu mi v paměti utkvěla. Zejména proto, že se tam přidáte ke starobylému řádu Slavíků a se závěrečnou epickou deklamací „You are a Nightingale!“ jsem zkrátka nemohl jinak než pobaveně souhlasit.

Krom přivítání do rodiny se v Riftenu také necháte zverbovat do zlodějského cechu, jehož příběhová linka ale trochu pokulhává. Nakonec nahradíte mistra, ale celá řada dějových odboček vlastně nikam nevede a celé to šumí tak nějak do ztracena. A tuto křivdu nemohla překousnout Elizabeth Jackson Hall, která se ji rozhodla napravit skrze svůj mod Brynjolf and the Riften Guild – Birthright.

zdroj: Foto: Skyrim / Elizabeth Hall

Birthright je pořádný macek, který váš Skyrim obohatí o čtyři nové kobky, tisíce řádků plně namluvených rozhovorů, což už si samo o sobě zaslouží klobouk dolů, a řadu nových questů. Zápletka okolo dosavadního vůdce cechu Brynjolfa je dovedená až k rozuzlení a dozvíte se i konečně, co se stalo s Runem, ztrátou paměti trpícím členem guildy, jemuž jste sice mohli slíbit pomoc, ale hra vás nikdy nenechala tento závazek splnit.

A, bude-li vám to po chuti, můžete s Brynjolfem navázat i kontakt lehce intimnějšího rázu, vlézt si s ním do vany a případně si ho i vzít za muže.

Pokud si Birthright nainstalujete, k novému obsahu se dostanete následovně: Po dokončení původní příběhové linky cechu seberte a přečtěte červený deník na polici u vchodu do cechu ve stokách. Kdo se chce s Brynjolfem vodit za ruce, musí mít nasazený i Amulet of Mara. A na cestu za odhalením tajemství Runovy ztracené minulosti se vydáte po promluvě s Vekelem, který vám předá jistý důležitý dopis.

Mod můžete stáhnout z Nexusu, a to jak pro speciální, tak vanilkovou verzi Skyrimu.