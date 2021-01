Objevily se návrhy zrušeného projektu BioWare. Revolver měl volně navázat na Jade Empire

22. 1. 2021 10:34 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Kreslíř konceptů Matt Rhodes pracuje v BioWare přes 16 let, což znamená, že tam zažil spoustu vydaných her, ale taky pěknou řádku těch zrušených, které se ze stádia návrhu nikdy nedostaly. Jedním z těch méně šťastných projektů, které existovaly víceméně jen na papíře, je nikdy neoznámený Revolver.

Ten měl být duchovním nástupcem RPG Jade Empire, na rozdíl od něj se ale odehrával v blízké budoucnosti. Samozřejmě se neměl obejít bez otevřeného světa s důrazem na příběh a zapamatovatelné postavy.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Matt Rhodes (@mattrhodesart)

Rhodes na svém Instagramu a na ArtStation zveřejnil přes 70 různých náčrtků a obrázků. Jak píše v jednom z popisků: „Revolver započal svou dráhu coby pokračování Jade Empire, přičemž se vyvíjel a měnil kurz. Podrobnosti o něm byly nedávno zveřejněny v knize Bioware: Stories and Secrets from 25 Years of Game Development. Chtěl jsem to oslavit, a tak jsem prošel svůj archiv a ofoukl 15letou vrstvu prachu z některých svých oblíbených kousků z tohoto projektu.“

Některé z návrhů našly uplatnění v pozdějších projektech - třeba z tohohle zubatce vznikl později démon beznaděje pro Dragon Age.

zdroj: Matt Rhodes / ArtStation

BioWare vyvíjelo Revolver mezi lety 2005 až 2008 pro PC, PlayStation 3 a Xbox 360, nejprve právě jako další Jade Empire, ale zasazené o pár set let později. Studio počítalo s odchylkou od své klasické šablony a hra měla více připomínat nelineární sandbox, kde hráči budou na postavy a úkoly narážet náhodně. Důraz na svobodu pohybu měl akcentovat taky parkour.

Kvůli rozsahu otevřeného světa tehdy BioWare dokonce požádalo o pomoc studio Big Sandwich Games, kde pracovali bývalí zaměstnanci vancouverského Rockstaru. Nedlouho poté byl nicméně celý Revolver zrušen a pozornost se přesunula k dokončování Dragon Age: Origins a Mass Effectu 2.

Pořád si myslím, že by singleplayerové Jade Empire v blízké budoucnosti slavilo větší úspěch než zpackaný Anthem, ale kdo jsem, abych radila BioWare, co má dělat?