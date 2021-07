Nový trailer na The Witcher: Nightmare of the Wolf představuje dabéry

21. 7. 2021 17:58 | Novinky | autor: Alžběta Trojanová

Konečně jsme se dočkali pořádného plnotučného traileru na animovaný film The Witcher: Nightmare of the Wolf, který pojednává o dobrodružství Vesemira z dob jeho mládí. Zkušený zaklínač se nám tu představuje jako úplný proutník s trendy patkou ve vlasech. Odhaluje se v lázni, mrká do kamery a filtruje vpravo, vlevo. Zajímavé je i větší propojení s herní předlohou, ať už jde o design zaklínačských pamfletů, nebo třeba vzhled bruxy, kterou můžeme vidět na konci traileru.

Za zmínku stojí také odhalení dabérů. Na imdb.com byl dlouho vedený jako představitel Vesemira Kim Bodnia, který si tohohle ostříleného zaklínače zahraje v druhé sezóně hraného seriálu. Jak dnes ale Netflix zveřejnil, o dabing se ve skutečnosti postará Theo James, hrdina z filmové série Divergence a především Hector z animované Castlevanie.

Ze stejného seriálu si vypůlčil Netflix i Grahama McTavishe, který daboval původně Draculu. Ve Witcherovi se postará o Deglana, zaklínače, který získal do učení Vesemira díky zákonu překvapení (ve hrané verzi si pak střihne Dijkstru, ale to zjevně Netflix moc netrápí). Snadno identifikovatelná je i Lara Pulver, její výrazný hlas si můžete pamatovat jako Miranu z Dota: Dragon’s Blood.

S Dotou si nese podobný styl nejenom animace (nakonec na filmu dělá stejné korejské studio Mir), ale i překvapivě podobný hudební doprovod, který místo slovanských tónů sahá spíš k temným syntezátorům. Ale proč ne. V Dotě to fungovalo dobře. Jen si snad Zaklínač ukousne dostatek originality a nebude předchozí herní animák připomínat až příliš. Zda se tak povedlo, se dozvíme už 23. srpna.