Nový patch pro Baldurs's Gate III je plný vítaných změn, ale zruší vám savy

3. 12. 2020 15:30 | Novinky | autor: Patrik Hajda

V pořadí třetí patch dorazil do early accessu RPG Baldur's Gate III. Přináší požehnané množství samých vítaných novinek a změn, ale ruku v ruce s tím jde jeden nemalý ústupek. Pokud si hru aktualizujete, přijdete o svůj dosavadní postup. Není to žádná chyba. Tvůrci od začátku věděli, že jednou tento moment nadejde. Dosavadní uložené pozice zkrátka nebudou nadále kompatibilní.

Máte tři možnosti. Nainstalovat update a hru rozjet od začátku, update neinstalovat a dohrát současnou náplň early accessu, nebo – pokud už se vám update nainstaloval – se můžete podle tohoto návodu vrátit k předchozí verzi hry a zvesela pokračovat v neupdatované verzi od poslední uložené pozice. Nic tedy není ztracené, ale pokud se rozhodnete aktualizaci nepřijmout, připravíte se o následující prvky.

Trápilo vás, že vás hra nijak neodměňovala za mírumilovnější volby? Nově dostanete zkušenosti, když se v dialogu i mimo něj rozhodnete vyhnout souboji. S tím by mohla souviset i druhá úprava, která z vašich společníků dělá o něco rozumnější spolucestující. Už vás nebudou kárat za úplně každé vaše rozhodnutí, s nímž nesouhlasí. Budou tolerantnější, pozitivnější a víc soustředění na vaše obecné vystupování než dílčí rozhodnutí.

Ve vypjatých dialozích, v nichž o dalším osudu rozhodne hod kostkou, bude větší šance na úspěch a v případě kritického selhání se v místech, kde to bude dávat smysl, dočkáte druhé šance. To by mělo zamezit úplnému uzamčení části obsahu jenom proto, že vám zrovna nepadla kostka a má to simulovat snahu Pána jeskyně umožnit hráčům prožít dané dobrodružství nehledě na nepřízeň osudu. Nicméně stále existuje šance, že vám kostky prostě padat nebudou a v konečném důsledku skutečně ve svém snažení neuspějete.

Další změny se týkají například kouzel a zacházení s manou, vaši společníci se naučili automaticky přeskakovat náročný terén, po dlouhém odpočinku máte nyní k dispozici dva krátké odpočinky místo jednoho, vaše uložené pozice konečně fungují napříč všemi platformami (Steam, GOG, Mac, Stadia) a mnoho, mnoho dalšího.

Vypadá to jako update, který byste rozhodně neměli ignorovat, ale nemožnost pokračovat v dosavadním postupu hrou může být pěkně bolestivá. Taková už je daň za předběžný přístup, kde se s podobnými nešvary zkrátka musí počítat.

Baldur's Gate III stráví v early accessu odhadem ještě rok, ale u takto velkého projektu se čekání na plnou verzi může snadno protáhnout.