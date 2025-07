Nový Ghost Recon má vyjít příští rok. Změní perspektivu

1. 7. 2025 13:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Taktika, plánování, synchronizované střely, drony, vozidla, vrtulníky. Taková byla vojenská akce Ghost Recon, než z ní Ubisoft s posledním dílem Breakpoint udělal de facto looter shooter s prvky hry jako služby, kterému trvalo roky, než se aspoň trochu hratelností přiblížil starším dílům. A na obzoru teď má být další velký díl známé značky, která kdysi nesla přízvisko autora špionážních thrillerů Toma Clanceyho.

Alespoň to tvrdí protřelý insider Tom Henderson. „Hlavní díl, zatím známý pod krycím jménem Ovr, má vstoupit do interní alfy na podzim 2025. Plné vydání je pak plánované přibližně o rok později, tedy na podzim 2026. Ubisoft tak reaguje na své nové interní plány a odklady velkých značek, které oznámil v posledních měsících. Změny se týkají i dalších projektů – například remake Prince of Persia: The Sands of Time (krycí název Rewind) vstoupil do interní alfy letos v červnu a jeho vydání se očekává do 31. března 2026,“ uvádí Henderson.

Nový Ghost Recon má být odklonem od posledních dílů série, kdy by mělo jít o realistickou vojenskou simulaci zaměřenou na kooperaci a fiktivní Najmanskou válku. Obrovskou změnou bude perspektiva, která se přesune ze třetí do první osoby. Henderson podle získaného, neveřejného videa připodobňuje atmosféru hry k Modern Warfare nebo Ready or Not. Nečekejte sanboxové Wildlands, ale spíš komorní a lineární zážitek.

Více a oficiálně bychom se o hře měli dozvědět až během Ubisoft Forward v příštím roce. Zatím chce francouzské studio držet veškeré informace pod pokličkou.