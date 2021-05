Novinka Siege Survival: Gloria Victis je v podstatě This War of Mine ve středověku

27. 5. 2021 12:34 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Je těžké si představit život běžného člověka uvězněného za hradbami poslední stojící pevnosti. Pevnosti, která dostává pořádně na frak od obléhajících útočníků. Počet bojeschopných mužů se rapidně tenčí, stejně jako zásoby. Ale vy to musíte vydržet. Musíte udělat vše pro to, aby vaše hradby zůstaly stát a žaludky příliš neprotestovaly. Že to bude pořádně náročné, zjistíte v novince Siege Survival: Gloria Victis.

V jádru jde o recept obšlehnutý od přelomového survivalu This War of Mine. Máte svoji základnu, kde přes den trávíte čas přípravou jídla, výrobou výzbroje pro vojáky a montováním nejrůznějších zařízení. Čas od času se musíte skrýt před deštěm šípů a dojde i na napjaté vyčkávání, jak dopadne další výpad nepřítele. Sami si ale nezabojujete. Vy jste ti, kdo bojovníkům pomáhají z vnitřku pevnosti.

V noci máte jedinečnou příležitost vyplížit se za hradby do přilehlého zdevastovaného městečka a najít v jeho opuštěných ulicích nějaké ty zásoby od jídla přes vodu po různá léčiva a materiály, které zužitkujete při opravách vybavení hrdinných rytířů a ošetření jejich zranění.

Ale musíte se mít na pozoru. Ve městě hlídkují stráže nepřítele, takže dojde i na nějaké to ukrývání v křoviskách či zběsilý úprk. A celý průzkum musíte stihnout do východu slunce, jinak to s návratem do pevnosti nebude zrovna slavné…

Co si budeme povídat, Siege Survival: Gloria Victis zní i vypadá vážně dobře a soudě dle prvních ohlasů na Steamu to i vážně dobré je. Hra již vyšla v plné verzi, ale před její koupí máte možnost vyzkoušet demoverzi. Tvůrci už rovněž nastínili, co čekat od budoucnosti.

Momentálně žehlí nejakutnější problémy a přidávají nové funkce do editoru, díky kterému si už teď vytvoříte vlastní scénáře. Zkraje června mají dorazit dynamické události, které dodají šťávu endgamu, který je v současné podobě příliš repetitivní. A na konec června chystají ještě nový scénář, který vás vezme do pouště.