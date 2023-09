Novinka Dragonheir: Silent Gods v sobě kombinuje D&D a auto battler

20. 9. 2023 10:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Doufám, že už máte dohraný Baldur’s Gate III, protože herní trh ani náhodou nezpomaluje a útočí další hrou na hráče, kteří inklinují k fantasy RPGčkům, případně vyloženě k Dungeons & Dragons. Vychází totiž nové masivní strategické RPG Dragonheir: Silent Gods a o jeho případných kvalitách se díky nulové ceně může přesvědčit úplně každý.

Ano, jedná se o free-to-play dobrodružství plné mikrotransakcí a vzhledem k tomu vás jistě nepřekvapí, že hru vedle počítačů najdete i na mobilních zařízeních. Samozřejmě hezky moderně s možností cross-playe i cross-savu.

Dragonheir: Silent Gods odvypráví příběh na ploše 80 hodin, jež vyplníte průzkumem otevřeného světa, který se hemží menšími úkoly pro nejrůznější města, jejich pány a obyvatele sužované jednou pohromou za druhou. Sami jste jedné takové napomohli a teď je na vás zachránit nejen lidi, elfy a další bytosti, ale i celý svět.

zdroj: Nuverse

Kromě hlavního děje a vedlejších úkolů je svět prošpikovaný nejrůznějšími hádankami, poklady, a hlavně bitvami. Značnou část hry tvoří boje inspirované žánrem auto battlerů, tedy na vás je jen rozvržení vašich postav na plánu, zbytek už probíhá zcela automaticky (můžete akorát sem tam seslat kouzlo či speciální schopnost, ale i to jde zautomatizovat).

V rámci bojů, kde samozřejmě nechybí ani PvP, se snažíte o synergii pěti hrdinů a získání převahy nad nepřátelským týmem. Stojíte proti ledovému golemovi? No tak to se asi ze všeho nejvíc bude hodit ohnivý hrdina! Postav je ve hře přes 200 rozprostřených do 20 ras a pokud jste hráli například Genshin Impact, nic moc vás tu nepřekvapí.

zdroj: Nuverse

Nové hrdiny získáváte náhodně po utracení speciální měny a každého z nich můžete pomocí další měny levelovat a s další měnou překonávat jejich level cap, navyšovat jim tak hodnotu ve hvězdičkách a tím nejen zvyšovat sílu a obranu, ale také odemykat nové dovednosti.

Kde je tu to D&D, ptáte se? Vesměs hlavně v kostkách, kterými se tu hází na kde co a jsou takovým ústředním motivem celé hry. Nečekejte ale až tak propracované RPG prvky jako v Balduru. Přesto není Dragonheir: Silent Gods prázdnou hrou.

zdroj: Nuverse

Sám v ní mám několik hodin a z veškerého toho obsahu, typů měn a surovin mi jde hlava kolem. Tvůrci zkrátka udělali vše pro to, aby to nebyla hra jen na zmíněných 80 hodin, ale stejně jako Genshin Impact, případě Marvel Snap, s nímž ostatně sdílí vydavatele Nuverse, na několik let.

Usuzuji tak i z nepočítaně nabídek, ať už je řeč o denních úkolech, denním bonusu za login, týdenních výzvách, měsíčních událostech a pravidelných sezónách, mimo jiné. Je to dobré, ptáte se? To zatím ještě nedokáži s čistým svědomím posoudit, ale svět hry mě už teď dokázal zaujmout. Příběh a soubojový systém je navíc příjemný. Ještě ale netuším, jak moc do toho bude promlouvat nutnost tahat peněženku.

Hra Dragonheir: Silent Gods už je v tuto chvíli dostupná na všech platformách a jsem zvědavý, jak si v prvních dnech povede zejména z hlediska stability serverů. Ještě před vydáním se do ní totiž předregistrovaly 3 miliony hráčů, což není zrovna zanedbatelné číslo.