Nové rozšíření Warframu vypadá epicky. Zahrajete si ho kdekoliv s hráči ze všech platforem

19. 7. 2021 11:35 | Novinky | autor: Patrik Hajda

O víkendu se uskutečnil letošní TennoCon, festival věnovaný jen a pouze multiplayerové akční hře Warframe. Tvůrci ze studia Digital Extremes během něj představili dvě obrovské novinky, které chystají pro svou nesmrtelnou hru – funkci hraní napříč platformami a příběhové rozšíření The New War.

Hráči už mnoho let volají po možnosti hrát se svými přáteli na odlišných platformách a Digital Extremes jim to konečně umožní. Ve vývoji, konkrétně ve fázi dokončování, se nachází funkce cross-play, která spojí úplně všechny hráče do jednoho vesmíru.

V budoucnu tedy nebude záležet na tom, zda hrajete na PC, PS4, Xboxu One, Switchi, či na mobilních telefonech (chystá se). Díky propojení platforem nebude ani na jedné z nich nouze o spoluhráče. Zároveň dorazí rovněž vyhledávaná funkce cross-save, díky které budete moct pokračovat v rozehrané hře na libovolném zařízení a kdykoliv přesedlat na jiné. Tvůrci ještě neprozradili, kdy tyto funkce dorazí.

Letos můžete počítat alespoň s novým příběhovým rozšířením The New War, které má být z hlediska filmovosti tím nejambicióznějším, jaké kdy tvůrci stvořili. A je docela snadné jim to uvěřit díky uveřejněné půlhodině z hraní chystaného epického questu.

Předností rozšíření The New War bude možnost hrát za mnoho postav nad rámec vašeho warframu. Ukázka to demonstruje hned třemi různými hrdiny ve válce o Origin System, který ohrožují takzvaní Sentients.

Nejprve sledujeme vojáka na otevřených planinách zóny Eidolon, následně se přesuneme k inženýrovi na orbitě Země, který se od vojáka liší svými schopnostmi a možností poslat na nepřátele robota. Nakonec budete svědky hry za Teshina, který se na lodní palubě ohání mečem.

Vypadá to vskutku skvěle. Různé role ve výbušném příběhu o záchraně vesmíru si vyzkoušíte ještě letos, ale kdy přesně, to vývojáři zatím bohužel neprozradili.