Nové fotky z filmu Mortal Kombat 2 představují Kitanu a Shao Kahna

18. 3. 2025 10:19 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Film Mortal Kombat 2 sice do kin dorazí až 23. října, už nyní se nám ale na nejnovějších propagačních fotografiích představuje obsazení a vizuální styl očekávaného pokračování.

Na nových fotkách tak můžeme vidět Karla Urbana (The Boys) v roli Johnnyho Cage, Martyna Forda jako Shao Kahna, Adeline Rudolph v roli princezny Kitany a také Hirojukiho Sanadu, který se vrací jako Scorpion. Tedy pardon, jako Škorpión, chcete-li respektovat devadesátkovou klasiku.

zdroj: Warner Bros. zdroj: Warner Bros.

Jedním z klíčových prvků pokračování čtyři roky staré adaptace bude podle Eda Boona, spolutvůrce herní série Mortal Kombat, právě začlenění Johnnyho Cage do světa filmu. „Je to vyhaslá hollywoodská hvězda, vržená do magického, ultranásilného světa,“ vysvětlil Boon pro magazín EW.

Karl Urban pak roli Johnnyho Cage pojímá po svém a jeho interpretace se má od herní verze v určitých ohledech lišit. „Dodává mu šmrnc, takže bude působit svěže a neokoukaně,“ slibuje si Boon od Urbanova provedení. Johnnyho příchod na scénu je podle něj neskutečně vtipný, kdy se lidé na testovacích projekcích filmu nejvíc smáli právě u scén s Cagem.

Režisér Simon McQuoid potom zdůrazňuje, že se chtěli vyhnout situaci, kdy bude Johnny Cage jen lacinou přehlídkou komiksového humoru. „Mohli jsme to snadno přehnat a udělat z něj příliš lehkovážnou, zbytečnou postavu,“ říká McQuoid. Právě obsazení Karla Urbana podle něj dodává Cageovi větší hloubku, která by mu měla pomoct být jedním z hybatelů děje.

Vedle Urbana se v Mortal Kombat 2 objeví také Adeline Rudolph (Sabrinina děsivá dobrodružství) jako princezna Kitana a Tati Gabrielle jako její osobní strážkyně Jade. Gabrielle si už dříve zahrála ve filmové adaptaci Uncharted, brzy ji uvidíme také v druhé řadě seriálového The Last of Us, kde ztvární Noru, medičku ze skupiny kolem Abby.

zdroj: Warner Bros.

Z chystané filmové adaptace bude těžit také herní předobraz. Do Mortal Kombatu 1 totiž dorazí nové skiny inspirované právě filmem. Můžete se tak těšit na herní verzi Johnnyho Cage v podání Karla Urbana, Kitanu s tváří Adeline Rudolph a Shao Kahna Martyna Forda. Kosmetická vylepšení se do hry dostanou ještě letos.