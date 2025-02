Plakát na Mortal Kombat 2 ukazuje Karla Urbana jako Johnnyho Cage

V letošním roce se do kin vydá pokračování restartované filmové adaptace populární bojovky Mortal Kombat. Nový plakát na Mortal Kombat II poprvé ukazuje herce Karla Urbana v roli Johnnyho Cage, který s ikonickými slunečními brýlemi pózuje před výbuchem s prolétávajícími motorkami.

It’s Johnny ******* Cage. Mortal Kombat II – coming soon only in theaters. #MortalKombatMovie pic.twitter.com/VqRZjJpJks