Nová Zelda dostává datum vydání a jméno – Tears of the Kingdom

13. 9. 2022 17:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Nintendo se v proběhlém 40minutovém Directu zaměřilo převážně na hry asijské produkce, konkrétně jsme byli svědky velké spousty titulů od Square Enixu. Ve výsledku Direct neposkytl mnoho překvapení, ale to nejlepší si Japonci nechali na konec.

Závěr streamu patřil očekávanému pokračování vynikající hry The Legend of Zelda: Breath of the Wild, z nějž už dávno máme záběry z hraní, ale vlastně jsme doteď nevěděli, jak se hra jmenuje a kdy ji můžeme očekávat. Věděli jsme akorát, že byla z letoška odložená na neurčito.

Nový trailer, který toho jinak neukázal mnoho, nám tyto dvě neznámé doplnil. Takže žádné Breath of the Wild 2, ale The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, které vyjde na Switchi příští rok 12. května.