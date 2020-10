Nová řádka videí vás připraví na řecké dobrodružství v Immortals Fenyx Rising

24. 10. 2020 15:30 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Nová značka Ubisoftu zvaná Immortals Fenyx Rising se začíná pořádně vybarvovat. Bodejť by ne, když ji od vydání dělí pouhých šest týdnů. Adam si ji už před nějakou dobou vyzkoušel, takže pokud vás zajímají jeho dojmy a minuly vás, na tomto odkazu se můžete začíst.

Ale dost možná vám postačí zhlédnout trojici nových videí, z nichž jedno nastiňuje heroický příběh hry, druhé vyzrazuje, čemu se budete věnovat na samotném počátku a třetí láká na demoverzi, která je od včerejška do 29. října dostupná exkluzivně na Stadii.

Příběhový trailer v záhlaví článku dokazuje, že v Immortals Fenyx Rising nebude chybět humor. Zeus a Prometheus se nedokáží pořádně shodnout na tom, co by vám měli vyzradit, a co nechat jako překvapení. Jejich kočkování je úsměvné a dělá to z nich mnohem víc lidi než boha a titána.

Ve druhém, obsáhlejším videu nahlédnete pod pokličku soubojového systému, ve kterém přijdou ke slovu dobře načasované bloky se zpomalením času. Zjistíte, jakým způsobem se vylepšují zbraně a mění vzhled hlavní postavy. Poznáte krajinu prvního ostrova, nad kterým se můžete proletět.

Ubisoft u příležitosti vydání těchto nových materiálů zároveň vyzpovídal šéfa hry Scotta Phillipse. V rozhovoru nezaznívá nic moc překvapivého o samotné hře, protože se spíš věnuje jejímu vývoji a cestám, které vedly k finálním mechanismům, jakými jsou například létání spojené se bojem s obřími monstry, triple jump a další. Pokud vás zajímají zákulisní informace, je to čtení pro vás.

Immortals Fenyx Rising vyjde 3. prosince na PC, PlayStationu 4, PlayStationu 5, Xboxu One, Xboxu Series X/S, Switchi, Stadii a později i na streamovací službě Luna od Amazonu.

