Nobody Wants to Die z vás udělá detektiva v kyberpunkovém světě

13. 3. 2024 15:33 | Novinky | autor: Pavel Makal

Po vydání Cyberpunku 2077 by jeden mohl očekávat záplavu her s podobnou tematikou či zasazením, to se ale kupodivu nestalo a význačnějších kyberpunkových her je pořád jako šafránu. Tuto situaci chce aspoň částečně změnit vydavatelství Plaion, které dnes oznámilo detektivní adventuru Nobody Wants to Die. Na oznamovací trailer se můžete podívat výše.

Stanete se v ní detektivem, který v New Yorku 24. století pronásleduje sériového vraha, zaměřeného na místní elity lepší společnosti. Futuristické technologie poskytují lidem věčný život skrz ukládání vědomí do paměťových bank a jeho přenášení do nových těl, tedy pokud si takovou záležitost můžete dovolit.

Ve hře nás čeká pátrání po stopách, při kterém dojde k využití sci-fi technologií i manipulace s časem. Celkovou náladu přibližuje první trailer, hra samotná pak poběží na Unreal Engine 5 a v plánu je vydání na PC i současné konzole, a to dokonce ještě letos, byť zatím neznáme přesné datum vydání.

Vývojářské studio Critical Hit Games, které na hře pracuje, zatím na svém kontě nemá žádný předešlý projekt. Bylo založeno v roce 2020, sídlí v polské Vroclavi a mezi jeho členy patří tvůrci se zkušenostmi z AAA vývoje. Další informace o hře se snad dozvíme brzy.