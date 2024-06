Nintendo zase tajnůstkaří a odmítá jmenovat své vlastní vývojáře

24. 6. 2024 9:00 | Novinky | autor: Adam Homola

Nintendo je firma plná kontrastů. Na jedné straně je skvěle vymyšlený Switch se spoustou her, na straně druhé jsou až ostudně zanedbané funkce a možnosti konzole. Na jedné straně jsou poměrně často špičkové, inovativní i originální hry, zatímco na straně druhé je prazvláštní snaha zatajovat práci svých vlastních lidí. Nintendo totiž zase z nějakého důvodu odmítá říct, kdo pracuje na nadcházejícím, velice sympatickém a nedávno oznámeném Mario & Luigi: Brothership.

Jde o první nový přírůstek do série po téměř deseti letech, ale Nintendo o vývojářích hry mlčí. Původní tvůrci série, studio AlphaDream, v roce 2019 skončilo.

Nintendo novináři Stephenovi Totilovi pouze potvrdilo, že na nové hře pracují i někteří z původních vývojářů série. Jenže zástupce Nintenda neřekl kdo, a dokonce odmítl jmenovat i samotné studio či tým, který má nový díl Mario & Luigi na starosti. Prý si máme počkat na závěrečné titulky po dohrání hry.

Není to poprvé, co Nintendo odmítá jmenovat své vlastní lidi. Stejně tak se to stalo u remaku Super Mario RPG, u nedávné Princess Peach: Showtime! a podobně se firma snažila do poslední chvíle ututlat nového dabéra Maria. Připomeňme také loňskou kauzu kolem remasteru Metroid Prime, ve kterém se v titulcích jmenovitě neobjevili vývojáři a vývojářky originálu.

Nintendo samozřejmě není povinno sdělovat veřejnosti cokoliv, nicméně netřeba snad připomínat, že rozhodně není běžnou praxí oznamovat hru a až do vydání nejen, že aktivně zatajovat studio, které na ní pracuje, ještě na přímé dotazy odpovídat takhle vyhýbavě a novináře odkazovat na závěrečné titulky. Vzhledem ke zmíněným příkladům se z toho u Nintenda očividně stává asi běžná praxe, což ale nemění nic na tom, jak absurdně to celé působí.