Remaster Metroid Prime v titulcích neuvádí původní vývojáře

Během Nintendo Direct oznámený a rovnou vydaný remaster Metroid Prime na Nintendo Switch sklízí krom závratných hodnocení také svůj díl kritiky. Původní vývojářské týmy, které hru vyvíjely nejprve na Gamecube a později na Wii, totiž nejsou uvedeny v závěrečných titulkách. Respektive v nich nejsou jmenovitě.

Autoři remasteru originálním vývojářům děkují obecným prohlášením: „Hra se zakládá na práci vývojářů Metroid Prime pro Nintendo Gamecube a Nintendo Wii.“ Někteří z původních programátorů se na Twitteru nechali slyšet, že by zvlášť v případě remasterů bylo záhodno, aby se v titulcích dostalo na všechny, kdo se na hře kdy podíleli.

While many studios did amazing work on the remaster, I'm let down Metroid Prime's Remaster does not include the full original game credits. I worked with so many amazing people on the game and everyone's name should be included in the remaster, not just a single card like this. pic.twitter.com/Yvojf9f9Mq