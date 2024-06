Mario a Luigi využijí v nové hře sílu bratrství. Mario & Luigi: Brothership vyjde v listopadu

19. 6. 2024 13:30 | Novinky | autor: Pavel Makal

Co by to bylo za Nintendo Direct, kdyby se neobjevil Mario. Včera došlo k odhalení zbrusu nové hry, ve které nejslavnější herní maskot opět spojí své síly s bráchou Luigim, a na podivuhodném ostrově, který je částečně lodí, se vydají vstříc dobrodružství obřím světem Concordia.

Mario & Luigi: Brothership nabídne cel shade stylizovanou grafiku a hromadu různých prostředí na ostrůvcích, kam se budete přesouvat vystřelením z lodního kanónu. Kromě starých známých, jako je princezna Peach nebo zlobivec Bowser, si tu bratrská dvojice najde celou řadu nových kamarádů i protivníků, s nimiž se bude muset vypořádat.

Brothership bude kombinací skákačky a tahových soubojů, přičemž oba aspekty stojí na spojení schopností obou hrdinů a vytěžení jejich bratrského pouta. Z traileru je jasně patrné, že Nintendo má v rukávu opět nepřeberné množství nápadů, o jejich kvalitách se budeme moci přesvědčit ještě letos.

Hra totiž vychází 7. listopadu na Switchi. Zdá se, že Nintendo bere letošní podzim tvrdě útokem.