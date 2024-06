Nová Zelda dorazí už v září. Hlavní roli si střihne samotná princezna

19. 6. 2024 12:00 | Novinky | autor: Pavel Makal

Vždycky, když Nintendo z ničeho nic odhalí novou Zeldu, je to událost, a nejinak tomu bylo v průběhu včerejšího Directu. Tím spíš, že The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom bude spoustu věcí dělat po svém.

Nečekejte další moderní variaci na Breath of the Wild nebo Tears of the Kingdom, Echoes of Wisdom se vrací k tradičnější podobě a do značné míry připomíná třeba remake The Legend of Zelda: Link's Awakening z roku 2019. To by samo o sobě nebylo zas tak originální, jenže tentokrát bude mít vůbec poprvé ústřední roli samotná princezna Zelda.

Obyvatelé království Hyrule totiž mizí v podivných portálech a bude jen na ní a jejím důvtipu, aby celou situaci dokázala zachránit. S pomocí víly jménem Tri a vám svěřené magické hole si budete moci vyvolávat ozvěny, tedy napodobeniny různých předmětů, a používat je k řešení logických hádanek.

Trailer ukazuje nápadité využití těchto mechanismů, mimo jiné si budete moci vyvolat i ozvěny různých monster, aby vám pomohly v boji. The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom vyjde ještě letos. Dočkáme se již 26. září na Switchi.