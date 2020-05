Nintendo nám vyrazilo dech novou hrou s papírovým Mariem

Switch

- Novinky autor: Patrik Hajda

Nintendo to s těmi unikátními uměleckými směry prostě umí. Už jsme tu měli vyšívaného Kirbyho, pleteného Yoshiho, svět vytvořený z kartonu a teď se na nás řítí papírový Mario. Paper Mario: The Origami King vyjde už za měsíc a slibuje velmi originální dobrodružství ve světě, kde se ikonické postavičky ze všeho nejvíc bojí vlastního zpřehýbání.

Mariův svět je pro jednou zase naruby. Princeznu Peach unesl zlotřilý král Olly, rovnou s celým jejím hradem, a aby toho nebylo málo, z kdysi miloučké uhlazené princezny udělal po pár mistrných zpřehýbáních zlotřilé origami. A stejný plán má s celý placatým světem. Vše, co je běžným papírem, se musí přetvořit v ďábelskou origami podobu. A to se Mariovi vůbec nelíbí.

Ale nelíbí se to ani Bowserovi, který přišel o všechny své poskoky, z nichž se stali Složení vojáci. Dochází tedy k nemyslitelnému. Mario a Bowser musejí spojit síly, aby zabránili tomuto papírovému šílenství. Na dobrodružné cestě se k nim přidají další přeživší včetně Olivie, sestry krále Ollyho, která nesouhlasí s bratrovou hrůzovládou.

Už samotná příběhová zápletka má originality na rozdávání, ale i po herní stránce počítejte s nevídanými mechanismy. Svět z papíru otevírá nové možnosti nejen unikátnímu grafickému stylu, který je jednoduše kouzelný, ale Mariovy nové Ruce tisícerého přeložení mohou okolní svět ohýbat, narovnávat nebo třeba trhat, čímž se dostanete na dříve nedostupná místa a odhalíte jedno z mnohých tajemství.

zdroj: Nintendo

Paper Mario: The Origami King místy vypadá jako normální plošinovka viděná z boku, ale místy se zase objevují lokace připomínající otevřená prostředí, po kterých se budete svobodně prohánět za volantem čtyřkolého vozítka v případě souše, lodě v případě moře.

Ostatně hra není vůbec zařazená mezi plošinovky, ale oficiálně jde o RPG adventuru. Nebudou zde chybět hádanky, které se dokonce propracovaly do zajímavého soubojového systému, během kterého jste uprostřed arény připomínající terč na šipky a snažíte se vyrovnat nepřátele do jedné řady, aby byl váš útok co nejefektivnější. Samozřejmostí bude i přehršel rozličných miniher.

Nádherný papírový svět se pokusíte zachránit před zohýbáním jen a pouze na Switchi už od 17. července. Hru teď naleznete v obchodě konzole za 1 499 korun, a pokud si ji koupíte před vydáním, automaticky se vám stáhne a bude připravená k hraní v minutě vydání hry, ke kterému dojde o půlnoci z 16. na 17. července.

Mimochodem nejde o Mariovo první papírové dobrodružství. První Paper Mario se objevil již v roce 2000 na Nintendo 64, další o čtyři roky později na GameCube, v roce 2007 vyšel Super Paper Mario pro Wii, v roce 2012 Paper Mario: Sticker Star pro 3DS a naposledy to byl Paper Mario: Color Splash pro Wii U v roce 2016. Na všech těchto hrách včetně The Origami King pracovalo studio Intelligent Systems, které stojí i za loňskou peckou Fire Emblem: Three Houses.