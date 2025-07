Nintendo Direct slibuje partnerské novinky pro Switch 2. Dočkáme se Hades II nebo Silksongu?

31. 7. 2025 13:50 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Nintendo chystá na dnešek, 31. července, novou prezentaci Nintendo Direct, která se zaměří výhradně na hry od třetích stran. Stream začne ve 15:00 a potrvá přibližně 25 minut. Pokud čekáte oznámení dalšího Maria, Zeldy nebo Pokémonů, budete si muset ještě počkat. Dnešní Direct se soustředí na externí vývojáře a jejich projekty pro Nintendo Switch i čerstvý Switch 2.

Fanoušci napjatě doufají v nové informace o Professor Layton and the New World of Steam od Level-5, který byl oznámený před dvěma lety, ale od té doby se po něm slehla zem. Hlavním horkým kandidátem na comeback je ale Hollow Knight: Silksong, jehož vývoj je stále opředen tajemstvím, ačkoliv má vyjít letos. Přestože má hra silné vazby na Xbox, takže bude kupříkladu hratelná na jeho stánku na srpnovém Gamescomu, stále se očekává i její verze pro Switch. Dnešní prezentace by tedy mohla konečně přinést kýžené oznámení data vydání, nebo alespoň nový trailer.

Další část hráčů upírá zraky k řeckému podsvětí. Supergiant Games oznámili, že pokračování jejich roguelite hitu bude mít časovou konzolovou exkluzivitu na Switch a Switch 2, a i když je Hades II zatím na PC v předběžném přístupu, spekuluje se o možném shadow dropu během dnešního Directu. Studio nedávno přislíbilo „skutečně poslední aktualizaci předběžného přístupu“, a jak se říká, není čas ztrácet čas.

Spekuluje se také o portu Elden Ringu, konkrétně Tarnished Edition, která má zahrnovat rozšíření Shadow of the Erdtree, nové typy brnění, dvě nové třídy a možnost upravit vzhled věrného koně Torrenta. Hra byla oznámena pro Switch 2 už v dubnu, ale stále nemá potvrzené datum vydání, což by se dnes mohlo změnit.

Objevují se i náznaky, že se na Switchi 2 dočkáme Assassin's Creed Shadows, což by ukázalo, že Nintendo pokračuje ve snahách přitáhnout ke své platformě i větší AAA tituly. Leaker billbil-kun předpovídá také účast Borderlands 4, oznámení nového dílu JRPG Octopath Traveler, hru se Spongebobem a spin-off Plants vs. Zombies.

Přestože je obsah prezentace zatím zahalen tajemstvím, v internetových diskuzích už byl překřtěn na „Game Card Direct“ v narážce na kritiku nového systému virtuálních herních karet, který vám znemožní hrát z jedné kopie na víc než jednom zařízení.

Nintendo Direct můžete sledovat živě od 15:00. Co byste rádi viděli vy? Je už konečně čas na návrat Silksongu nebo příchod Hades II?