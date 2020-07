Nintendo Direct Mini se s novinkami nepředal

20. 7. 2020 17:05 | autor: Pavel Makal

Nintendo Direct Mini tentokrát skutečně dostál svému názvu. Ukázka chystaných novinek od partnerů japonského giganta jen o maličko přesáhla osm minut a připravila si pro nás jen čtyři odhalení.

Tím prvním je soubor rozšíření pro Cadence of Hyrule, tedy zeldí variantu Crypt of the Necrodancer. Celkem hra dostane tři balíčky, které si lze pořídit buď samostatně, nebo dohromady jako season pass. Pokud hru ještě nemáte, můžete také vyčkat na 23. října, kdy vyjde v kompletní edici.

Další část se zaměřila na Rogue Company, kompetitivní střílečku, která nabídne crossplatform multiplayer a vítané využití gyroskopického zaměřování. Více bychom se o hře měli dozvědět ještě dnes. Hra byla původně oznámena už na podzim loňského roku a vyjde na všechny současné platformy.

Fanouškům wrestlingu se připomněly WWE 2K Battlegrounds. Tento komiksový titul letos nahradí tradiční WWE od 2K, které bylo zrušeno na základě negativního přijetí loňského ročníku. O vývoj se stará studio Saber Interactive, k dispozici bude 18. září na všech platformách.

Samotný závěr si pro sebe ukradlo vydavatelství Atlus s dvojicí her ze série Shin Megami Tensei. Dozvěděli jsme se, že třetí díl s podtitulem Nocturne se na Switchi dočká remasteru. Titul, který původně vyšel na PlayStation 2, by měl na hybridní konzoli od Nintenda dorazit příští rok na jaře.

Příští rok má také vyjít Shin Megami Tensei V, tedy pokračování, které bylo oznámeno už v roce 2017 během odhalení Switche.