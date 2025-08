Nintendo chystá Indie World Showcase a fanoušci opět doufají v zázrak Hollow Knight: Silksong

6. 8. 2025 9:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Už je to skoro tradice: Nintendo ohlásí nový Indie World Showcase, příznivci nezávislé scény se rozechvějí očekáváním a fanoušci Hollow Knight: Silksong začnou brousit memy, dechová cvičení a rezervovat si volno na možný emocionální kolaps. Další díl této takřka nekonečné ságy se odehraje ve čtvrtek 7. srpna ve 15:00 našeho času a přinese zhruba patnáctiminutovou dávku novinek o nezávislých hrách mířících na obě generace Switche.

Jako vždy Nintendo mlží a odmítá cokoli konkrétního potvrdit. Ale právě to stačí, aby nadšení i zoufalství fanoušků dosáhlo nových výšin. Silksong, pokračování metroidvanie Hollow Knight od australského studia Team Cherry, se v dubnu konečně znovu objevil na scéně v rámci prezentace Switche 2. Přestože jsme se stále nedozvěděli žádné datum vydání, tahle jiskřička naděje stačila k tomu, aby se roztočila další vlna spekulací.

Napětí kolem hry je už tak extrémní, že se na jeho vlně začali vozit jiní indie vývojáři. Třeba tvůrce akční adventury Sands of Hope, Pere Albacar, slíbil na sociálních sítích, že pokud by se Silksong objevil na akci Nintenda minulý týden, dal by svou hru zdarma každému, kdo jeho příspěvek ocenil srdíčkem. Na oné prezentaci jsme se ale opět nedočkali – a tak je právě čtvrteční Indie World další příležitostí, kde akční plošinovku se sršní vyhlížet.

Zajímavostí je také to, že japonská verze Indie Worldu bude o pět minut delší. Přídavné minuty bývají často věnovány konkrétním titulům, ale nedá se úplně očekávat, že by si je pro sebe ukousl zrovna Hollow Knight, který pro Japonsko není až tak specifický.

Silksong se mezitím stává téměř mýtem. Jeho pokračující absence budí frustraci, ale zároveň i posedlost. Až jednou opravdu vyjde, bude muset ustát tlak, kterému nečelil snad žádný jiný indie titul. Do té doby? Zůstaňte v pozoru!