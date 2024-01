Nezávislost stůj co stůj. CD Projekt se nechce nechat prodat

4. 1. 2024 10:30 | Novinky | autor: Adam Homola

Těch opravdu velkých a zajímavých studií, které mají rozjeto hned několik AAA projektů, už moc nezbývá. Microsoft, Sony, Tencent a další totiž v posledních letech skoupili co se dalo. A jedním z posledních nezávislých studií, kolem kterého dlouhodobě létají spekulace o potenciální akvizici, je polský CD Projekt, autoři herního Zaklínače a Cyberpunku 2077.

Studio se ale někým větším spolknout jen tak nenechá. Snahu zůstat nezávislí teď pro polský Parkiet znovu potvrdil Adam Kiciński, šéf strategie firmy. „Nechat se integrovat do nějaké větší entity nás nezajímá. Pracujeme celé naše životy, abychom se dostali do pozice, ve které teď jsme. A věříme, že za pár let budeme ještě větší a ještě silnější.“

Microsoft, který CD Projektu nedávno tak trochu nadbíhal formou opravdu významné marketingové spolupráce kolem Cyberpunku (jen vzpomeňte na trailer a Reevese na tiskovce Xboxu), si tak bude muset nechat zajít chuť, alespoň prozatím. A možná nejen prozatím, ale i na celou řadu let, protože pokud se CD Projektu povede další trilogie Zaklínače i díly Cyberpunku, bude v nesmírně silné pozici.

Než začne CD Projekt sypat z rukávu nové projekty, nějakou dobu to ještě potrvá. Studio teď postupně přechází na Unreal Engine 5, a jak jsme se už nesčetněkrát přesvědčili v minulosti, změny enginů nejsou zrovna triviální úkol.

Letos tak od polského studia moc nového čekat nemůžeme, ale zmíněný nový Zaklínač by mohl podle firmy vyjít už v příštím roce. Pokud ovšem nedojde ke změně plánů a odkladu. Na další Cyberpunk, zatím známý pouze pod kódovým označením Orion, si počkáme ještě déle. A ve vzduchu pak visí třeba také projekt s kódovým označením Hadar, což bude úplně nová značka CD Projektu.