Nezávislá hororová hra Refund Me If You Can vyzývá hráče na souboj s časem

25. 7. 2022 12:50 | Novinky | autor: Pavel Makal

Skutečně kvalitních hororových her je jako šafránu a žánr, který kdysi zplodil množství legendárních sérií od slovutných vydavatelství, je nyní většinově v rukou nezávislých či doslova béčkových vývojářů, jako třeba polského Bloober Teamu. Při hledání zdařilého strašení se na Steamu i na jiných platformách musíte prohrabat záplavou odpadu, který si buď vůbec nechcete koupit, v případě slabší chvilky jej aspoň následně chcete vrátit a požádat o peníze zpět.

Právě na tomto principu stojí titul s výmluvným názvem Refund Me If You Can od studia Sungame. To v oficiálním popisu na Steamu uvádí, že se jeho pořízením zavazujete k dohrání předtím, než požádáte o vrácení peněz, leda byste byli zbabělci. Dodávají, že vaším hlavním cílem je dosáhnout cílové pásky pod dvě hodiny, jinak vám finální achievement zůstane navždy uzamčen.

Refund Me If You Can vypráví příběh dívky jménem Sarah, která se ocitla v noční můře a musí najít cestu spletitým labyrintem. Ten údajně obsahuje více než 100 různých tras, ale jen jedna vede ke zdárnému konci. Aby toho nebylo málo, budete se muset mít na pozoru před děsivým monstrem, které je vám v patách, čas od času vás navíc prostředí může vypéct třeba padající podlahou či dalšími překážkami.

Jedinou pomocí je zjevně neomezené množství světlic, kterými si můžete označovat cestu. Podle videa, které pořídil jeden z redaktorů magazínu Rock Paper Shotgun, to ale nevypadá, že by si autoři zasloužili ty zhruba 2 hodiny vašeho času, případně 4 eura, která za svou hru požadují. Refund Me If You Can se tak patrně stane akorát dalším bizárkem, jímž můžete ozvláštnit svou herní knihovnu.