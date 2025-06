Nesmrtelná princezna Podsvětí se dočká svého konce, datum vydání Hades II se blíží

18. 6. 2025 16:50 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Patřím mezi uctívače prvního dílu Hades už od předběžného přístupu, který mi ale ještě více zdůraznil dvě věci. V prvé řadě to, že nejsem moc dobrý hráč podobných roguelite titulů a vše mi trvá desetkrát déle než normálním lidem. A pak především fakt, že nemám rád hraní v předběžném přístupu, protože chci mít v ruce kompletní produkt a ne něco, co se mi stále mění pod rukama. Což je v době her jako služeb dost utrpení…

Když tedy přišlo oznámení Hades II, zajásal jsem, ovšem zároveň jsem se zařekl, že se do vážného hraní pustím až ve chvíli, kdy vyjde plná verze. A ta je konečně na obzoru! Sice velmi zastřeném a nejasném, ale je. Cestu k ní dláždí i nový update Spread the Fear in the Unseen, který se zaměřuje na přidání prvků do soubojů, především skrz nové vlastnosti zbraní, a pak i mnou velmi oblíbené prohlubování vztahů s postavami v podsvětí. To je věc, která mne táhla dál v jedničce, i když jsem zrovna nadával na obtížnou pasáž.

Studio Supergiant umí psát skvělé dialogy a k audiovizuálnímu stylu Hades II jejich odlehčený, moderní tón sedne. Samotný update je takovou cílovou rovinkou před spuštěním verze 1.0, která ovšem ještě nemá stanovené datum vydání. Autoři si na sebe zjevně nechtějí ušít bič v podobě pevného termínu a není se čemu divit. Tím spíš, že to Hades II nepotřebuje, hra opravdu dobře funguje už v předběžném přístupu, což byl i případ jedničky.

Autoři se ovšem už nechali slyšet, co můžete od plné verze čekat. V první řadě to je definitivní zakončení příběhu hlavní hrdinky Melinoë, kterému Supergianti říkají True Ending. Samozřejmě máme vyhlížet i další vylepšení prakticky všeho ve hře, a to i z hlediska vizuálu. No a v neposlední řadě hra dostane i achievementy. Ale tím přidávání nových prvků do Hades II má skončit.

Což je vlastně velmi zajímavý postup, který je naprostým opakem vývoje v mnoha jiných studiích. V Supergiant zjevně chtějí, aby verze 1.0 byla opravdu konečná, a pak už se nepřidávaly další regiony, schopnosti, postavy apod. Jiné hry to mají obráceně a můžete čekat, že se dočkáte spousty extra věcí i dlouhou dobu po vydání, často samozřejmě za hradbou z placeného DLC. Popravdě řečeno se mi mnohem víc líbí tenhle přímočarý a transparentní přístup, kdy vím, že v plné verzi uvidím všechno a moje obsesivní hledání všeho, co můžu ve hře vidět, si bude moci dát pohov.

Respektive, pořád budu muset hledat a budu donekonečna mluvit s NPC, jestli mi neřeknou nějakou novou repliku, ale vím, že dva měsíce po dohrání nebude ve hře nová dialogová větev, která mi odemkne nový region a nová NPC a nové zbraně a…

No, asi si rozumíme.