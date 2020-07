Neoficiální zdroje sdílí detaily o RPG Avowed od Obsidianu

27. 7. 2020 12:42 | autor: Pavel Makal

Oznámení nového RPG Avowed od Obsidian Entertainment patřilo k příjemným překvapením Xbox Showcase. Bohužel byl trailer na jakékoli informace velmi skoupý a další oficiální zdroje zrovna tak. Naštěstí tu pořád máme insidery z ResetEry, byť je zatím jejich slova zapotřebí brát s velkou rezervou.

Uživatel fóra s přezdívkou Sponger přinesl velmi slušný seznam informací. Tvrdí například, že svět Avowed bude mnohem větší než Skyrim, i když nemusí jít přímo o hrubou rozlohu. Správnějším termínem je možná „hustěji zabydlený“ a „rozmanitější“. Příběh by se měl odehrávat v oblasti nesoucí název The Living Lands, o níž jste mohli slyšet už v Pillars of Eternity, s nimiž Avowed sdílí svět Eora.

Vývojáři se mají velmi zaměrovat na interaktivitu světa, pokročilé systémy umělé inteligence a fyziku, a to zejména ve spojitosti s magií. Velký důraz bude dle Spongera kladen i na systém počasí, zejména mlha má hrát velkou roli. Dočkat bychom se měli i velmi komplexního editoru pro tvorbu postavy, velkého počtu frakcí, které ale budou fungovat jinak než třeba ve Skyrimu, a také možnosti nabírat společníky.

Příběh se bude točit kolem boje s příchozí hrozbou tyranie, ale bude nezávislý na příběhu Pillars of Eternity. Svou roli v něm budou hrát i bohové, těšit se prý můžete na souboje s bossy, z nichž někteří jsou opravdu velmi velcí. V plánu jsou dvě velká města a řada menších, ve světě byste se měli dokázat orientovat i podle ikonických prvků v prostředí.

Váš meč a magie se utkají se známými monstry z bestiáře Pillars of Eternity, přibudou ale i nějaká nová. V této fázi prý Obsidian stále počítá s tím, že můžete ve hře zabít kohokoli. Problémy ale můžete řešit i mírumilovně skrz dynamický systém dialogů.

V tuto chvíli je hra v plné produkci a pracuje na ní tým čítající kolem sta členů, který ještě poroste. Hra má vyjít až koncem roku 2022 nebo začátkem roku následujícího.

Jak už jsem naznačil výše, veškeré uvedené informace pocházejí z neověřeného zdroje, a je tedy zapotřebí je považovat za pouhou spekulaci. Sponger nicméně už před oficiálním odhalením hovořil o tom, že Obsidian pracuje na projektu ze světa Pillars, což zvyšuje jeho důvěryhodnost. A pokud jsou tvrzení o plánovaném termínu vydání pravdivá, můžeme na oficiální informace čekat ještě velmi dlouho.