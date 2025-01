Nehráli jste Kingdom Come a chcete začít rovnou dvojkou? Podívejte se na shrnutí prvního dílu

31. 1. 2025 11:00 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Tým pražského studia Warhorse má vydání Kingdom Come: Deliverance 2 velmi pečlivě připravené. Po skvělém traileru, který akcentoval především atmosféru (vizte zde), teď vydává nové video, které řeší jeden z problémů, se kterým se často setkáváme. Mnoho z vás se chce pustit do druhého dílu, aniž by hráli nebo dohráli jedničku.

Desetiminutový sestřih ovšem tenhle problém řeší. Pomocí filmečků z prvního dílu vysvětluje ve zkratce celou zápletku. Jde přitom především po hlavní dějové linii a nezastavuje se u vedlejších úkolů, takže dostanete vcelku užitečný a zhuštěný extrakt toho, co se Jindrovi během prvního dílu stalo a jaké jsou hlavní motivy, které celý příběh pohání.

Zároveň je zajímavé sledovat, jak velký kus cesty ušlo grafické zpracování mezi prvním a druhým dílem. Když se podíváte na současná videa z druhého dílu a pak je srovnáte s jedničkou, uvědomíte si, nebo alespoň já, jak jsem si jedničku pamatoval mnohem hezčí, než jak dnes působí.

Každopádně, i když jste třeba úvodní Jindrovo putování absolvovali, celé video dobře poslouží jako připomenutí klíčových dějových bodů, jako jsou Jindrovi rodiče, symbolika meče, celkový historický a politický přesah, ale i kdo je která postava. Třeba na takového Ištvána Tótha už určitě mnozí zapomněli, třebaže byl vlastně hlavním záporákem.

Kingdom Come: Deliverance 2 vychází 4. února na PC, PS5 a Xbox Series X/S. Jak vypadá srovnání těchto verzí z hlediska výkonu, můžete prozkoumat v tomhle článku.