Pokud vás nenaláká na Kingdom Come: Deliverance 2 tenhle trailer, tak už nic

29. 1. 2025 9:46 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Warhorse se podařil skvělý kousek, kterým je nový krátký trailer na Kingdom Come: Deliverance 2. Výborný CGI klip vás velmi rychle protáhne strastmi i slastmi středověkého života a dá hezký rámec tomu, co můžete od hry čekat. Jde o technicky i střihově skvělou práci. Samotná grafika jde hodně nad kvalitativní rámec ingame videí a člověk občas ztrácí jistotu, kde jde o CGI a kde už o herce.

Hlavní pro celkové tempo jsou ale přechody mezi jednotlivými sekvencemi a skvělá práce s virtuální kamerou. Jistě, viděli jsme podobné střihy u filmových režisérů, hlavně ostrovní provenience, ale to neznamená, že by videoherní zpracování bylo méně působivé. Naopak, tady vám trailer doslova slibuje, že všechno tohle si budete moci sami prožít a zahrát.

Klip má prostě nápad, tempo, humor, skvěle pracuje s přechody noci a dne, radostmi a hrůzami… Kdybych měl traileru vyčíst jednu věc, rázná orchestrální hudba by prostě sedla lépe než přímočarý metalový doprovod. Ostatně, neznamenalo by to jen klasický orchestr, že jde hranice žánrů překračovat skvěle ukazuje třeba takový Daniel Pemberton.

Nicméně trailer plní svou funkci, kterou je nalákání na samotnou hru. Vzhledem tomu, že většina preview, včetně toho našeho, byla velice pozitivních, máme se nejspíš nač těšit. A navíc se nemusíme těšit dlouho, protože Kingdom Come: Deliverance 2 vychází už 4. února na PC, PS5 a Xbox Series X/S.