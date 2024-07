Nechci peníze! Tvůrce Stardew Valley odmítá dostávat zaplaceno za updaty a DLC

Vývojář Eric Barone je prostě a jednoduše svůj. Na Stardew Valley pracoval několik let v takovém zápalu, až u toho nestíhal vydělávat žádné peníze a živila ho přítelkyně (což si můžete přečíst v knize Krev, pot a pixely od Jasona Schreiera). Když se mu ale konečně podařilo své magnum opus vydat, rozhodně si od té doby nemůže stěžovat na nezájem hráčů.

O osm let později tahle specifická budovatelská, oddechová hra stále nejde do vývojářského důchodu. Barone na ní stále pracuje, letos v březnu dokonce vydal vůbec největší update v její historii.

Existují lidé, respektive studia, která by na tvorbě dodatečného obsahu vydělala další balík peněz, ale Barone tohle odmítá. Doslova se na Twitteru/X vyjádřil: „Přísahám na čest svého rodného jména, nikdy nebudu chtít peníze za DLC nebo update, dokud budu živ. Klidně si pořiďte screenshot tohohle prohlášení a hanba mi, pokud někdy tento slib poruším.“

Zatím se rozhodně tímto přístupem řídil. Stardew Valley na PC momentálně najdete ve verzi 1.6.x, našlapaný obsahový update se v budoucnu chystá i na konzole a mobily. Vedle toho Barone pomalu vyvíjí také podobně odpočinkový simulátor z prostředí strašidelné čokoládovny - Haunted Chocolatier.

I swear on the honor of my family name, i will never charge money for a DLC or update for as long as I live. Screencap this and shame me if I ever violate this oath