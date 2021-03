Navštivte mrazivý Northrend z Warcraftu ve Valheimu

30. 3. 2021 8:00 | Novinky | autor: Pavel Makal

Valheim je fenomén. World of Warcraft je (ano, pořád ještě) fenomén. Ale co se stane, když zkřížíte tyto dvě hry?

Právě tuto otázku si zřejmě položil modder s přezdívkou Drakonman the Fox, který na webu Nexus Mods zveřejnil své dílo s názvem Northrend. Jak už název napovídá, skutečně do Valheimu přenesl mapu severského kontinentu, na němž princ Arthas nalezl zkázu a který jsme následně mohli dobývat v datadisku Wrath of the Lich King.

Modifikace je čistě kosmetická a nadto se snaží Northrend simulovat spíše z pohledu biomů, rozhodně tedy nečekejte majestátní Icecrown Citadel nebo jiné ikonické stavby. Přesto, pokud si chcete trochu zavzpomínat a nechce se vám zrovna platit předplatné, může vám speciálně vytvořená mapa přijít vhod.

Autor navíc dbal na to, aby i postup určitým způsobem kopíroval rostoucí obtížnost oblastí Northrendu. Aby vám jeho výtvor fungoval, musíte si ještě stáhnout modifikaci Better Continents.

A jestli vás Valheim zajímá, určitě se těšte na náš LongPlay, jehož první epizoda už jsme pro vás natočili a momentálně se nachází v postprodukci. Kdo z redakce umí nejhůře stavět domy? A kdo je nejnáchylnější k potupným úmrtím pod kmeny stromů? To vše a ještě mnohem víc se dozvíte už brzy.