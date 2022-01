Naštval vás konec Mass Effectu? Zahrajte si verzi, v níž všechno dopadne líp

6. 1. 2022 15:44 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Vy, kdo pravidelně sledujete obsah tady na Games.cz, pravděpodobně tušíte, že konec Mass Effectu 3 považuju za asi tak stejně povedené scenáristické veledílo jako The Room od Tommyho Wiseaua. Je to smysl postrádající katastrofa, která neposkytuje ani emocionální vyvrcholení, ani logickou tečku za sci-fi příběhem.

Vy, kdo se mnou nesouhlasíte, nemáte důvod číst dál, ale jestli se mezi čtenáři najdou i tací, kterým nevyhovoval přátelský pokec s hvězdným dítětem a jeho plytké pseudofilozofické žvástání, vězte, že existuje lék – konkrétně uživatelská modifikace, která závěr Shepardova příběhu upravuje do pro leckoho výrazně stravitelnější podoby.

Tato diskuze pochopitelně musí být plná spoilerů, takže pokud jste ještě Mass Effect nedohráli, upalujte pryč. Vy ostatní vítejte ve světě Audemus‘ Happy Ending Mod pro Mass Effect Legendary Edition (díky za upozornění Eurogameru!).

Jedná se o předělávku, která si dává za cíl několik věcí, z nichž ta asi nejzásadnější, a pro mě osobně nejmíň přitažlivá, je skutečnost, že velitel Shepard přežije zničení reaperské hrozby a na pamětní desku sám pověsí jméno zesnulého admirála Andersona. Což o to, když už se mod jmenuje „Happy Ending“, nic jiného bych ani nečekal, ovšem Shepardova smrt rozhodně není to, co mě na scénáři Mass Effectu 3 rozčililo nejvíc.

Další úpravy se už ovšem z mého pohledu trefují daleko blíž středu terče. Autor modu Audemus, stejně jako já, lační po dobách, kdy série Mass Effect bývala „skoro hard sci-fi“, než se z ní stala vesmírná pohádka, a tak pomocí zápisů v kodexu mění funkci Crucible, která v originálu připomíná obrovskou verzi kouzelné hůlky Harryho Pottera. Jak jinak by dokázala přeměnit všechny bytosti v galaxii na poloviční syntetiky?

Ne, Audemova Crucible zkrátka manipuluje hmotou na nukleární úrovni a ovlivňuje jen bytosti složené z těžkých kovů, jak to původně zamýšleli ti scenáristé, kteří byli zodpovědní za konzistentně vynikající zápisky v Kodexu, než byly jejich myšlenky překrouceny k nepoznání podstatně pomýlenějšími členy týmu. To taky znamená, že mod si vybírá jediný kanonický konec – Shepard Reapery zkrátka zničí, místo aby se stal jedním z nich (anebo provedl tu absolutní pitomost se syntetiky).

Mod dále naprosto odstraňuje rozhovor s reaperským „dítětem“, což je podobná ztráta, jako když vám v nemocnici odstraní žlučníkové kameny, a v této verzi taky nevybuchnou všechna relé umožňující přesuny mezi hvězdami, což se docela hodí vzhledem k faktu, že původní autoři tímto rozhodnutím v podstatě odsoudili značnou část galaxie k záhubě (jak by zdevastovaná Země mohla uživit námořníky ze všech spojeneckých flotil, kteří by náhle byli navždy uvězněni v naší sluneční soustavě?).

Ademus toho tedy vyňal docela dost, ale taky něco přidal – sem tam nějaký nový záběr nebo přestříhané video, hlavně ale nové zápisky do Kodexu a taky dodatečné závěrečné slidy, které vysvětlují, co že se to vlastně s jednotlivými protagonisty a vesmírnými společnostmi po válce s Reapery stalo.

Všechno to zní jako daleko lepší příběhové podhoubí pro čtvrtý díl než to, s nímž se očekávaný další díl Mass Effectu nakonec bude muset popasovat, a pokud byste si chtěli alternativní konec vyzkoušet, zamiřte pro něj na Nexus Mods. Pakliže máte s modováním zkušenosti a už jste některé jiné uživatelské výtvory do legendární edice Mass Effectu vetkli, vězte, že Audemus‘ Happy Ending Mod je kompatibilní s dalšími oblíbenými modifikacemi a můžete ho nainstalovat i do už rozehrané kampaně.