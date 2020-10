Nádherné lesní dobrodružství The Pathless je launchovým titulem pro PS5

2. 10. 2020 16:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Tvůrci krásného podmořského Abzû, studio Giant Squid, zanedlouho vydají svou další hru. Z vody se přesunete do lesů v The Pathless, které vyjde spolu s PlayStationem 5, tedy 12. listopadu na mimoevropských trzích. Ve stejný den se hra objeví i na PlayStationu 4, na Epic Games Store a také v rámci předplatného Apple Arcade na iOS.

Vydavatelství Annapurna Interactive popisuje The Pathless jako mýtické dobrodružství o lukostřelkyni a orlovi. V kůži dívky, která si perfektně rozumí s tětivou, se pokusíte zahnat zlou kletbu ohrožující nádherný ostrov.

Vaše střelecké schopnosti a reflexy prověří epické bitvy, mozek zas potrápí hádanky v prastarých ruinách a lesy přikryté mlžnými kopečky skrývají spoustu tajemství čekajících na odhalení.

Za založením studia Giant Squid a výtvarným stylem The Pathless stojí Matt Nava, který byl v minulosti výtvarníkem dechberoucí pouštní Journey. S ní a s Abzû by novou akční adventuru měl spojovat nejen krásný vizuál, ale také dojemný příběh, přestože se tentokrát vydáte to trochu otevřenějšího světa.

K dispozici nebudete mít žádnou mapu, spoléhat se tedy musíte na vlastní orientační smysl podle výrazných staveb a přírodních ukazatelů. Občas můžete narazit na ozvěny těch, kteří se po ostrově toulali před vámi, respektive na jejich vzkazy.

The Pathless dorazí na PC, PlayStation 4 a 5 a na iOS 12. listopadu.