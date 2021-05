Nadešel čas stínání hlav a odsekávání končetin. Otevřená beta Chivalry 2 je v plném proudu

28. 5. 2021 14:35 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Tak už to začalo. Před vydáním očekávané multiplayerové rubanice Chivalry 2 máte poslední možnost vyzkoušet si, jaké to je, chopit se kladiva, meče, kopí, luku a čehokoliv dalšího, co se okolo vás válí, a omlátit to soupeři o hlavu. Ano, klidně můžete vzít hlavu jednoho soupeře a trefit s ní hlavu jeho kolegy…

Chivalry 2 je brutální PvP, kde se pro krev soupeře a vaši vlastní smrt vážně nejde daleko. Jen se přesvědčte sami v právě probíhající otevřené betě, kterou si můžete vyzkoušet na všech platformách – na PC skrze Epic Games Store a dále na PlayStationu 4 a PlayStationu 5 bez nutnosti PS+, a konečně na Xboxu One a Xboxu Series X/S pouze s předplatným Xbox Live Gold.

Napříč platformami můžete počítat s crossplatformním hraním. V rámci otevřené bety si zabojujete na pěti mapách, z nichž některé jsou určené pro týmové bitvy s vytyčenými cíli, zatímco na jiných jde o čistokrevný deathmatch těchto týmů. Vedle týmových bitek se připravte i na pořádnou řež v režimu všech proti všem.

Dále si vyzkoušíte servery pro 40 či 64 hráčů, přičemž od druhé možnosti si tvůrci slibují přiblížení zážitku Bitvy bastardů ze Hry o trůny. První možnost je vhodnější pro strategičtější přístup vyžadující větší komunikaci týmu. Pouze na PC si pak můžete dát i duel jeden na jednoho.

Nakonec nechybí ani vizuální možnosti vašeho bojovníka – zvolíte si obličej, vlasy, hlas, zbroj, erb a dostanete na výběr, zda chcete nablýskaný meč, nebo jeho zrezivělou verzi. Otevřenou betu Chivalry 2 můžete testovat přes víkend do úterní 17. hodiny a pro zhlédnutí vývojářského deníčku zamiřte na YouTube. Plná hra dorazí 8. června a vyjde vás na méně než tisícovku.