Nabídku Game Passu rozšíří egyptský Assassin’s Creed i For Honor

24. 5. 2022 8:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Herní knihovna předplatného Xbox Game Pass se mění prakticky neustále. Někdy z ní ubývá, jindy v ní najdete hry rovnou v den vydání, kvalitou ale už dávno předčila měsíční nabídku Games with Gold. Co zajímavého tedy do Game Passu přibude příští měsíc?

Hned první červnový den v něm přistane středověká rubačka For Honor v edici Marching Fire, která v roce 2018 do hry přidala novou frakci a herní módy. O necelý týden později, 7. června, dorazí Assassin’s Creed Origins, první díl restartované trilogie jedné z nejpopulárnějších sérií akčních adventur. A pokud náhodou preferujete tahová kyberpunková RPG klasičtějšího střihu, od 21. června si v Game Passu budete moct zahrát velmi kvalitní návrat jedné kultovky, Shadowrun Returns.

Ubisoft pro Assassin’s Creed Origins loni v prosinci ohlásil přípravy patche 1.60, který má odemknout framerate. Podle údajů z databází konzolí by měl dorazit už příští týden. Stejně jako novější díly asasínské ságy si tak Egypt budete moct vychutnat v 60 FPS i na PS5 a Xboxu Series X/S, nejen na dosavadním PC.