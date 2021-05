Na předplatitele PS Plus a Games with Gold v červnu čekají Star Wars i hraní za démony

27. 5. 2021 11:23 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Opět tu máme konec měsíce a s ním i pravidelnou dávku her, které budou Microsoft se Sony rozdávat předplatitelům služeb PlayStation Plus a Games with Gold v tom následujícím. Čeká vás futuristická špionáž, přestřelky v předaleké galaxii, ale i bojová umění, plošinovky a superhrdinové s padouchy.

PlayStation Plus

Sony si na červen pro majitele PlayStationu přichystala trojici her, které budou připravené k zařazení do virtuálních knihoven od úterý 1. června.

První z nich je špionská akce Operation: Tango, kde se spolu s jedním kamarádem vydáte na dobrodružné mise napříč zeměkoulí. Týmová spolupráce je velmi důležitá, protože jste během každého úkolu buď v roli agenta, nebo hackera. Posléze musíte společně řešit hádanky, kdy toho druhého můžete navádět jen pomocí hlasu. V rámci PS Plus dostanete verzi exkluzivní pro PlayStation 5, která bude k dispozici do pondělí 5. července.

zdroj: Clever Plays

Druhou z červnových her předplatného od Sony je bojovka Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown ve verzi pro PS4. Tradiční bojovku předělali pro novou generaci autoři série Yakuza z Ryu Ga Gotoku Studio, přičemž je tenhle remake digitální exkluzivitou právě pro PlayStation.

Oproti původní verzi VF5 z roku 2006 se ta nová může kromě čerstvé grafiky pochlubit taky novými online funkcemi s turnajem až pro 16 hráčů či možností sledovat cizí zápasy coby divák. Nový bude i úvodní filmeček, hudba či uživatelské rozhraní. V rámci PS Plus bude Virtua Fighter 5 dostupný dva měsíce, do pondělí 2. srpna.

zdroj: Sega

Do třetice všeho dobrého tu máme Star Wars: Squadrons z loňského podzimu. Frenetická vesmírná multiplayerová akce vám ukáže, zač je toho loket, když jste pilotem stíhačky z Hvězdných válek. Přidat se můžete k Nové republice či k Impériu a zalétat si v letounech s nimi spjatých, včetně ikonických TIE-fighterů a X-wingů. A pokud náhodou vlastníte headset PlayStation VR, můžete se do Squadrons pustit i ve virtuální realitě.

Do pondělí 31. května máte poslední možnost si do svých knihovniček přidat Battlefield V, Stranded Deep a Wreckfest: Drive Hard. Die Last.

Games with Gold

U předplatného od Microsoftu se během červnové E3 očekává sjednocení – kdo se má totiž orientovat v Games with Gold a třech různých druzích Game Passu s vlastními knihovničkami k tomu? Poněkud tomu nasvědčuje i červnová nabídka her zdarma pro předplatitele Xbox Live Gold. Vybrané tituly totiž v minulých letech rozhodně nesbíraly ocenění za nejlepší hry roku. A dost možná ani daného měsíce.

Nejdřív tu máme dvě hry z Xboxu One: Od 1. do 30. června si budete moct vyzvednout uměleckou plošinovku The King’s Bird, mezi 16. červnem a 15. červencem Microsoft nabídne napínavou výzvu v podobě slovenské diablovky Shadows: Awakening, kde se stanete vyvolaným démonem, jehož úkolem je pohltit duše dávno mrtvých hrdinů.

Kromě toho ještě v rámci zpětné kompatibility z Xboxu 360 dorazí na Xbox One a Series X|S také mlátička NeoGeo Battle Coliseum (dostupná od 1. do 15. června) a Injustice: Gods Among Us, bojovka od tvůrců Mortal Kombatu plná komiksových hrdinů od DC Comics (dostupná od 16. do 30. června).