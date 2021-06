Na nového Wolfensteina budeme pravděpodobně čekat spoustu let

24. 6. 2021 13:20 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Série Wolfenstein se v roce 2014 vrátila ve velkém stylu s dílem The New Order, na který vzápětí navázal prequel The Old Blood a pro velký úspěch jsme se v roce 2017 dočkali plnotučné dvojky The New Colossus. A tam to mělo skončit. Poslední díl s podtitulem Youngblood, na kterém šikovní MachineGames spolupracovali s neméně šikovnými Arkane Studios, už u kritiků tak dobře nedopadl. A na další díl teď budeme čekat opravdu dlouho.

V rozhovoru pro GameSpot (díky GamesRadaru) to prozradil sám Pete Hines, který v mateřské Bethesdě zastává funkci senior viceprezidenta pro globální marketing a komunikaci. Když totiž přišla řeč na MachineGames, zopakoval, že studio momentálně pracuje na letos oznámené hře s Indianou Jonesem, a protože se jedná teprve o oznámení spolupráce s Lucasfilm Games, můžeme si prý domyslet, v jaké fázi vývoje se hra nachází.

„Ve velmi, velmi, velmi rané fázi,“ říká Hines a zdá se, že Indiana vyžaduje veškerou pozornost studia. Není se ani čemu divit. Hollywood už natáčí pátý film s Harrisonem Fordem, a dává tak absolutní smysl pokusit se směřovat vydání hry poblíž uvedení filmu do kin – obě média mohou jedno z druhého těžit.

Na druhou stranu to neznamená, že by se Wolfenstein už neměl nikdy vrátit. „Můžete mě dát do čela seznamu lidí prahnoucích po dalším Wolfensteinovi, takže nemějte obavy,“ ubezpečuje Hines fanoušky série. Wolfensteinova budoucnost by tedy měla být růžová, akorát si na další uspokojivé mordování nácků musíme počkat.