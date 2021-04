Na Netflix míří poslední série Castlevanie a dokument o Dotě

Že Netflix fušuje do videoher svými seriálovými adaptacemi, je už dobře známá věc. Nedávno vydal například anime Dota: Dragon’s Blood ze světa MOBA hry Dota 2, k níž právě dnes přidává dokument zvaný Free to Play.

Nejedná se ovšem o žádnou novinku. Free to Play natočilo samotné Valve již v roce 2011 během prvního turnaje The International a zaměřilo se v něm na tyto tři profíky a jejich životy: Danil „Dendi“ Ishutin, Benedict Lim „hyhy“ Han Yong a Clinton „Fear“ Loomis.

Dokument vyšel v roce 2014 na YouTube, kde je dostupný dodnes. Ale pokud z jakéhokoliv důvodu dáváte přednost Netflixu, můžete si ho pustit i tam.

