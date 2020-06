Na GOGu startuje další kolo letních slev

4. 6. 2020 15:13 | autor: Šárka Tmějová

V digitálním obchodě GOG.com právě běží letní výprodej. Nabídka se pravidelně obměňuje, a i pokud jste se do ní už stihli ponořit minulý týden, na vaše bankovní konto si právě políčilo několik nových výhodných balíčků.

Odoláte zaklínačské RPG kolekci s Geraltovou trilogií plus Thronebreakerem a deskovkovou Adventure Game za nějakých 638 korun? Za plnou cenu by vás vyšla skoro na dva a půl tisíce, nicméně to není poprvé, co jsou na GOGu Zaklínači velmi výhodně. Patří totiž pod stejnou mateřskou filmu jako CD Projekt RED.

Moje peněženka se klepe hrůzou při pohledu na dlouhatánský seznam RPG, která jsou v menších, ale hlavně větších slevách. V kategorii klasik, kam patří třeba Baldur’s Gate, Planescape: Torment nebo Diablo, většinu kousků pořídíte pod dvě stovky.

Ale i v sekci novějších titulů teď levně nakoupíte kvalitní kousky. Brilantní Divinity: Original Sin 2 za půlku, stejně tak Pillars of Eternity II: Deadfire. No nekupte to, jestli to ještě nemáte! Třeba kolonizátorský GreedFall pak pořídíte za necelých osm set.

GOG rozšířil také kolekci her ke stažení zcela zdarma. Nyní k nim patří strategie War Wind, beat 'em up z roku 2014 Ascendant a také point-and-click adventura Delores: A Thimbleweed Park Mini Adventure. Mimo to se začátkem slev také značně nabobtnal seznam hratelných dem, jak si můžete přečíst v předchozím článku.

Slevy na GOG.com trvají do 15. června a momentálně v nich můžete vybírat z více než 3000 titulů.