Na fórech War Thunder se opět objevily „tajné“ vojenské materiály

20. 9. 2023 8:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl

A je to tady zas. Fóra multiplayerové válečné hry War Thunder jsou už známá tím, že na nich militantní fanoušci občas vypustí do světa něco, co by rozhodně neměli. V minulosti došlo třeba na únik citlivých informací ohledně munice pro čínské tanky, případně detailů britského tanku Challenger 2. Aktuální situace se pak týká leteckého manuálu pro útočný letoun F-117 Nighthawk.

Nejmenovaný fanoušek nasdílel na fóra několik stránek z tohoto dokumentu, které mimo jiné obsahovaly úhly střelby, umístění senzorů nebo specifikace motoru (děkujeme Niche Gamer). Na rozdíl od předchozích případů se nejedná v pravém smyslu o tajné informace – dokument se dá relativně jednoduše nalézt online, zatímco samotný letoun byl představený už v 80. letech a americké letectvo ho ze služby stáhlo v roce 2008.

Stále ale jde o dokument, jenž se podle dostupných informací nesmí například sdílet do zemí, které nejsou součástí Severoatlantické aliance (NATO). Spokojení navíc nejsou ani lidé od amerického vojenského letectva: Ve vyjádření webu Task & Purpose uvedli, že americká vláda vyzvala společnosti, aby se vyhnuly šíření informací, které jsou „škodlivé pro veřejnou a národní bezpečnost“.

I když v tomto případě nejde o vyloženě velký prohřešek, společnost Gaijin Entertainment se stejně rozhodla na situaci rychle reagovat smazáním souborů, celého vlákna i zabanováním daného uživatele. Tvůrci jsou navíc těmito incidenty už evidentně docela otrávení. Naznačuje to vyjádření vedoucího PR oddělení Konstantina Govoruna, který uvedl, že "je to asi tak podvanácté, co se tohle stalo“.

Govorun naštěstí nemusí spoléhat pouze na svou paměť. Oficiální stránka hry na Wikipedii tyto incidenty monitoruje a podle ní se jedná už o desátý podobný prohřešek, dokonce druhý za poslední dva týdny. Ten předchozí se týkal manuálu pro letoun Eurofighter Typhoon DA7, který měl podléhat podobným omezením jako ten pro F-117 Nighthawk.