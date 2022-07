Mytologická akce Immortals Fenyx Rising by podle spekulací měla dostat polynéské pokračování

26. 7. 2022 9:40 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Předloňská akční adventura Immortals Fenyx Rising si po svém vydání vysloužila trojici rozšíření, přičemž to s názvem Myths of the Eastern Realm zvládlo naznačit, kam by se nová značka v Ubisoftu mohla dále ubírat. Starořecké zasazení v něm vyměnila za čínskou mytologii s novým hrdinou. Ani v Číně se ale Immortals patrně neohřejí příliš dlouho – podle spekulací rozdmýchaných herním novinářem Jeffem Grubbem odkazujícím na „důvěryhodný zdroj“ se hra příště vydá do Polynésie.

V podcastu Games Mess Decides se Grubb nechal slyšet, že pokračování od quebecké pobočky Ubisoftu prý nemá být pokračováním v pravém slova smyslu, ale spíše spin-offem s prozatímním kódovým názvem Oxygen.

Hra se má inspirovat havajskou a polynéskou kulturou a zachovat postavu vypravěče-boha, který komentuje dění na obrazovce. Z hlediska hratelnosti by se ale tvůrci chtěli víc vzdálit žánrové šabloně The Legend of Zelda: Breath of the Wild, z níž si jednička snažila dost vypůjčit. Mírně se tak má změnit i grafický styl.

Ať už tenhle spin-off existuje, nebo ne, z hlediska vývoje je teprve v předprodukční fázi a dle Grubbova zdroje vyjde nejdřív během roku 2025. Posluchače podcastu redaktor ujistil, že rozhodně nejde o jednu ze čtveřice čerstvě zrušených her od Ubisoftu, kde se dvě z nich ani nedočkaly oficiálního oznámení. O jejich zrušení měl totiž zdroj Grubba s předstihem informovat také, Ubisoft nicméně informaci zveřejnil krátce před vysíláním pořadu. Tak uvidíme, jestli se polynéských Immortals nakonec dočkáme.