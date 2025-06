Muž v Kalifornii ukradl hry za čtvrt milionu – z knihoven

24. 6. 2025 17:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Asi každý zná někoho, kdo si v knihovně vypůjčil knížku, zapomněl ji vrátit, a pak se pod hrozbou stále rostoucí pokuty z prodlení asi už případného vrácení bál. Inu, to nejspíš nebude případ 45letého Jamala Reeda-Obafumiho, který byl v Kalifornii zatčen kvůli krádeži her pro Nintendo Switch v hodnotě zhruba 10 tisíc dolarů (přes 230 tisíc korun). Pro svůj lup nicméně nechodil do obchodu, nýbrž hned do několika veřejných knihoven na severu státu. Na případ upozornil server GameSpot.

Jak uvádí úřad šerifa okresu Marin na svém facebookovém profilu, k zatčení došlo 17. června. Muž má stát za nejméně se sedmi vloupáními do knihoven, ke kterým docházelo od dubna do června letošního roku. Konkrétní případy úřad neuvádí, ale rozsah krádeží je podle policie značný. Reed-Obafumi čelí obvinění rovnou z dvanácti zločinů, včetně opakovaného vloupání a páchání trestné činnosti během toho, co byl v podmínce po propuštění na kauci.

„Naše knihovny jsou pilíře komunity a musí být chráněny pro všechny,“ uvedl úřad v oficiálním prohlášení. Zda se podařilo odcizené hry získat zpět, není zatím jasné.

Ačkoliv by někomu asi mohlo připadat zvláštní, že muž kradl hry zrovna z knihoven, není to úplně nelogické – některé americké knihovny opravdu domů půjčují kromě knih i filmy nebo videohry. U her pro Switch, které do slev ve fyzických edicích moc často nemíří, dávají výpůjčky smysl dvojnásob.

Ironicky zločin působí v souvislosti se zprávami z období, kdy Nintendo na trh uvádí novou konzoli - i když se samotnému Switchi 2 rekordně daří, prodeje her třetích stran prý výrazně zaostávají za očekáváními. Snad tedy ne kvůli lidem, kteří čekají, až si je budou moct uloupit v knihovně.