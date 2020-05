Motocyklová série RIDE letos pokračuje již čtvrtým dílem

PC PlayStation 4 Xbox One PS4 Pro Xbox One X

Italské studio Milestone se naučilo vydávat v každém roce minimálně tři závodní hry s motorkami. Letos už stihlo vydat dva takové tituly: offroadové Monster Energy Supercross 3 a okruhové licencované závody MotoGP 20, které nejsou vůbec špatné, ale pořád mají spoustu prostoru pro zlepšení. Letos čekejte ještě minimálně jednu hru – silniční motorky RIDE 4.

Dá se obecně říct, že kvalita všech sérií Milestonu je s každým dalším dílem o fous lepší. Doufejme, že to bude platit i v případě RIDE 4, která si na rozdíl od předchozích dílů dala na čas, protože porušila roční periodicitu.

Mělo by se to projevit třeba na výrazně vylepšené grafice. Nové modely motorek značky Yamaha, která je hlavním partnerem hry a zatím jediným potvrzeným výrobcem, jsou modelované od nuly s důrazem na ty nejmenší detaily. Zacházejí dokonce do takových extrémů, že simulují vibrace nádržky s olejem podle aktuálního chování motorky na dráze.

Tvůrci věnovali podobnou péči i okruhům, které do hry převádějí za pomoci dronů a laserového skenování. Již ověřeným vylepšením bude umělá inteligence protivníků zvaná A.N.N.A. (Artificial Neural Network Agent), která v MotoGP 20 vytvářela uvěřitelné soupeření, ale i přirozené chybování ostatních jezdců.

RIDE 4 dále zve ke zbrusu novému režimu kariéry, ve kterém budete stoupat od těch nejnižších lig až po světové šampionáty. Tiskovka bohužel nezachází do žádných detailů, ale svou cestu motoristickým světem máte mít od samotného začátku plně ve vlastních rukou.

Úplnou novinkou čtvrtého dílu bude nový vytrvalostní režim Endurance pro hardcore hráče, kteří se nespokojí s pouhými pěti koly na závod. V těchto závodech zároveň nejvíce doceníte systémy střídání dne a noci a dynamické počasí. Noční závod v dešti zní jako pořádná výzva.

Nutno dodat, že na obrázcích a ve videu to vypadá opravdu dobře (a jde o záběry v enginu hry), ale to platilo i o MotoGP 20, které ve výsledku sice má krásné modely motorek, ale samotné tratě a jejich okolí jsou na dnešní dobu vyloženě žalostné (více v recenzi).

RIDE 4 má ale většího protivníka v letošní simulaci TT Isle of Man 2: Ride on the Edge, která nastavila vysokou laťku nejen svou unikátní soutěží, ale především skvěle podaným pocitem z rychlosti a výborným jízdním modelem (opět viz recenzi). Uvidíme, která z her se na konci roku stane absolutním vítězem mezi motocyklovými závody.

RIDE 4 vyjde 8. října na počítačích, PlayStationu 4 a Xboxu One.