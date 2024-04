Moon Studios v budoucnu nevylučují třetí díl série Ori

10. 4. 2024 15:45 | Novinky | autor: Pavel Makal

Moon Studios známe díky skvělé dvoudílné sérii metroidvanií Ori and the Blind Forest a Ori and the Will of the Wisps. Už příští týden ovšem do předběžného přístupu dorazí jejich novinka, která předchozí hry připomíná jen vzdáleně svou stylizací.

No Rest for the Wicked totiž bude akční RPG viděné svrchu s propracovaným soubojovým systémem a relativně košatým stromem schopností. Hra byla odhalena na loňských The Game Awards a okamžitě vzbudila pozornost a zájem. S blížícím se spuštěním předběžného přístupu se zástupci rakouského studia rozpovídali pro magazín Game Informer.

Samozřejmě mezi prvními musela padnout otázka na to, co autory vedlo k vytvoření zbrusu nové značky mimo sérii s Orim, odpověď je přitom poměrně jednoduchá. Moon Studios považují Oriho putování za uzavřenou záležitost, kompletní příběhový oblouk, který se rozpíná na ploše dvou her.

Pokud byste si ale návrat vydařené akční plošinovky přáli, nepropadejte chmurám. Šéf studia a kreativní ředitel Thomas Mahler v rozhovoru uvedl, že nějaké nápady na potenciální pokračování má, dokonce už vymyslel i název. Někdy v budoucnu tedy návrat není úplně vyloučený, v současné době se ale autoři plně soustředí na dokončení No Rest for the Wicked.